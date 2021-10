Si affaccia alla finestra e viene ferito da un proiettile: giallo nella zona orientale

Giallo nella zona orientale di Salerno, questa mattina: un uomo è stato ferito da un proiettile nel rione Santa Margherita. Il malcapitato si trovava alla finestra, nella sua abitazione, quando è stato colpito alla mano.

Gli accertamenti

L'uomo è stato condotto al Ruggi di Salerno per le cure del caso: indagano i carabinieri, per far luce sul gesto e risalire ai responsabili.