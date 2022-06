Si avvicina alla sua ex nonostante il divieto e la accoltella, davanti ai figli: fermato il colpevole

E' stato individuato e fermato il 31enne italiano che, ieri pomeriggio, ha accoltellato la sua ex compagna, una 28enne di origini rumene, aggredita a Calvanico, appena scesa dal pullman. I carabinieri lo hanno rintracciato sulle montagne dei Picentini: per le ricerche, è stato usato anche un elicottero che ha perlustrato l’intera zona.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'ex della giovane vittima, ieri pomeriggio ha atteso che la donna scendesse dal pullman che la stava riportando a Castiglione del Genovesi, dove è è ospitata presso il centro di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà. Nonostante la presenza dei due figli minori, il 31enne, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, si è scagliato contro la donna con violenza ed impugnando un coltello. Dieci le ferite inflitte, di cui 3 gravi. La vittima è stata soccorsa e condotta al Ruggi: ora è ricoverata nel reparto di Chirurgia d’Urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.