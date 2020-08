Vacanze e sicurezza: la Prefettura convoca il vertice in vista di Ferragosto

Domani, giovedì 6 agosto, alle ore 18, si svolgerà in Prefettura una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Piazze in sicurezza” ideata dalla Prefettura di Salerno con la Regione Campania e l’ANCI Campania e il coinvolgimento di ASL Salerno, 118, Ordine dei Medici Odontoiatri e Ordine degli Infermieri, Croce Rossa ed il supporto delle Forze di Polizia.

L'obiettivo

La finalità è accrescere il livello di sicurezza in vista dell’approssimarsi delle festività di Ferragosto e mantenere alta l’attenzione dei cittadini sui comportamenti da tenere a tutela della salute pubblica attraverso una campagna di sensibilizzazione nelle piazze dei comuni a maggiore vocazione turistica.