Atena Lucana, in arrivo la fibra ottica a banda ultra larga fino a casa

In arrivo la fibra ottica a banda ultra larga fino a casa ad Atena Lucana. Hanno preso il via le operazioni per la realizzazione della rete in Fibra Ottica (FTTH fiber to the home) ad opera di Open Fiber. La nuova infrastruttura, permetterà la navigazione fino a 1 GB.

Il cantiere

Intanto sono in fase di ultimazione i lavori della Tim che collegherà in Fibra Ottica (FTTC fiber to the cabinet) l’intero territorio urbano di Atena Lucana Scalo. Sono già state posizione 4 delle 5 cabine previste. L’ultima, in via Stazione, verrà collegata a breve alla nuova rete FTTC che permetterà ai privati e alle aziende dello Scalo di navigare, per ora, ad una velocità fino a 200 mega, in attesa che Open Fiber completi l’infrastruttura FTTH portando la velocità di navigazione a 1 GB.

Il commento

“Un’infrastruttura fondamentale per i cittadini e per le aziende del nostro territorio che potranno usufruire di una connessione ultraveloce e stabile. La FTTH – dichiara il consigliere delegato all’E-Government Vincenzo Bruno - consentirà un enorme salto di qualità nell’uso quotidiano dei servizi internet a casa, nelle aziende e nella pubblica amministrazione: pensiamo alla videosorveglianza, alla domotica, allo smart working e a tutti gli usi oramai necessari”.