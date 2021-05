Bagno di folla per l'ultimo saluto a Matteo, tra lacrime e bandiere Granata

Per il giovane, è stato proclamato come è noto il lutto cittadino nella giornata di oggi

Salerno si stringe attorno alla famiglia Leone, per i funerali di Matteo celebrati al Duomo di Salerno. Lutto cittadino, oggi, per Matteo Leone, il tifoso granata morto in un incidente al porto di Salerno.

Il giovane, portatore della statua di San Matteo, ha perso la vita a soli 35 anni, travolto da un carrello, mentre lavorava. Gremito, il centro storico per omaggiarne la memoria: al passaggio del carro funebre, scortato da un corteo di moto dalla zona orientale fino alla Cattedrale, scroscianti applausi, tra palloncini bianchi e bandiere Granata. Dolore.

Foto di Gerardo Scafuro