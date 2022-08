Furti ad Eboli: ripuliti una villetta ed un negozio di frutta

Nuovi furti ad Eboli: ignoti, questa volta, si sono introdotti in una villetta della zona collinare, a ridosso del quartiere Borgo, rubando preziosi e gioielli.

I furti

A seguire, i malviventi hanno tentato il colpo in una seconda casa, ma a causa dell'allarme sono stati costretti a desistere. Infine, hanno ripulito un negozio di frutta in centro: indagano, ora, i carabinieri per risalire all'identità dei ladri.