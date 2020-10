Furti notturni in due scuole di Salerno: è caccia alla banda di ladri

Con la chiusura delle scuole, i ladri tornano a colpire. La scorsa notte, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno del liceo scientifico statale “Francesco Severi” di Torrione riuscendo a rubare oltre 20 computer, non collegati all’alimentatore, presenti nel laboratorio di informatica. I pc erano destinati anche alle famiglie degli studenti meno ambienti per la didattica a distanza. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato insieme al reparto “Scientifica” per effettuare i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione, sembra che i ladri si siano introdotti rompendo il vetro di una finestra.

Il secondo episodio

L'altro furto si è presso una scuola materna di via Sichelmanno dove, però, la refurtiva sarebbe di poche decine di euro. Sono state portate via una cassa audio e una cassetta delle offerte che conteneva all'incirca 40 euro. Nel mirino sarebbe finita anche una terza scuola del capoluogo.