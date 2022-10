Rubavano orate e spigole su richiesta di pescherie, ristoratori e cittadini: 6 arresti

Conclusa l'operazione "Live Fish": i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 6 indagati. L'accusa, in concorso, è per i reati di furto aggravato di orate e spigole, per un ingente valore, in danno della società proprietaria degli impianti dell’area marina di Casal Velino.

L’esito dell’attività tecnica ed info-investigativa svolta dai carabinieri di Acquavella e di Vallo della Lucania, dal mese di dicembre 2021 al mese di settembre 2022, è consistita in intercettazioni telefoniche ed attività di osservazione: è emerso che gli indagati, in più occasioni, mediante l’utilizzo di imbarcazioni, rubavano grosse quantità di spigole e orate dalle vasche di itticoltura site sulla fascia costiera di Casal Velino, per poi cederle a pescherie, ristoranti e cittadini, da cui erano state ordinate.