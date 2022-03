Colpo in un'azienda agricola ad Eboli: è caccia alla banda di ladri

Continuano i furti anche nella città di Eboli. Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda agricola situata in litoranea, in località Campolongo; in pochi minuti hanno portato via attrezzature e cavi elettrici per un bottino complessivo di circa 5000 euro.

Le indagini

Ad agire una banda che pare abbia utilizzato due veicoli per fuggire. A denunciare l’accaduto sono stati i titolari dell’impresa. Le indagini sono tuttora in corso per provare a risalire all’identità dei malviventi.