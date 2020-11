Ruba uno scooter e fugge dalla Polizia: preso 15enne a Salerno

Questa mattina è andato in scena un vero e proprio inseguimento per le vie del centro di Salerno, dove i poliziotti della Volante hanno bloccato un minorenne che, dopo aver rubato in via Dalmazia uno scooter “Aprilia” modello Sport di colore blu elettrico, cercava invano di seminare la pattuglia.

Il caso

Il motociclo è stato restituito al proprietario mentre il ragazzo, salernitano di 15 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato, dopo aver contattato il pm di turno del Tribunale dei Minorenni.