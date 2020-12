Giorno dell'Immacolata: messa privata al "Sacro Cuore", annullata la tappa in Piazza della Concordia

La Diocesi salernitana si prepara a celebrare il Giorno dell’Immacolata. Il prossimo 8 dicembre, alle 11.30, l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi celebrerà la Santa Messa, in forma privata e nel rigoroso rispetto delle norme del distanziamento fisico, presso la Chiesa del Sacro Cuore a Salerno, "affidando alla Madonna i fedeli dell’Arcidiocesi, i malati e quanti rischiano di vedere aggravato il proprio stato di emarginazione".

L’avviso della Curia

Dal Palazzo Arcivescovile fanno sapere che “il perdurare della delicata situazione sanitaria dovuta all’emergenza pandemica da Covid-19 e il dovere di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti, hanno obbligato alla scelta di non recarsi in Piazza della Concordia per il tradizionale Atto di venerazione all’Immacolata con la deposizione di una corona di fiori”. Dunque tutto è annullato. Sarà una festa diversa da quella degli anni scorsi, ma – precisano – “occorre non dimenticare che Maria nel suo consegnarsi a Dio si definisce la serva del Signore. Il “sì” di Maria a Dio assume fin dall’inizio l’atteggiamento del servizio, dell’attenzione alle necessità altrui ed oggi, ancora di più, siamo chiamati ad averla come esempio proprio nell’attenzione e nel servizio al prossimo”.