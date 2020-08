Maneggiano armi giocattolo ed esplodono dei colpi: 2 giovani denunciati a Nocera

In azione, ieri, gli agenti della polizia giudiziaria del Commissariato di Nocera Inferiore: sono stati denunciati due giovani di 20 e 17 anni, responsabili di aver utilizzato in luogo pubblico due pistole giocattolo, repliche di armi da fuoco attualmente catalogate, effettuando alcuni spari in una zona residenziale collinare di Nocera Inferiore. Intorno alle ore 17, alcuni cittadini impauriti hanno segnalato il fatto al Commissariato, ritenendo fosse in atto in zona un’azione criminosa da parte di ignoti.

Il fatto

Prontamente, i poliziotti si sono recati sul posto e, dopo un’attenta ricognizione dei luoghi, hanno individuato un gruppo di cinque giovanissimi intenti a maneggiare delle armi, rivelatesi successivamente di tipo giocattolo e idonee a sparare soltanto a salve. Gli agenti hanno bloccato i giovani per gli accertamenti di rito e hanno visto che si trattava di due pistole, una riproducente il modello Beretta 9X21, sprovvista di tappo rosso, e l’altra riproducente il modello Glock 17, con tappo rosso, entrambe calibro 8 mm. Pertanto, i proprietari delle armi ed autori degli spari, sono stati denunciati.

