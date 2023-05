Il Giro d'Italia "riapre" le strade e chiude le scuole: dopo 10 anni, torna percorribile la provinciale 1 Ravello-Chiunzi

In occasione della sesta tappa del Giro d’Italia (da Napoli a Napoli per 162 km), anche ad Angri l'11 maggio le scuole di ogni ordine e grado (compresi i servizi per l’infanzia) resteranno chiuse. "Il passaggio della tappa rosa è previsto alle ore 14 per via dei Goti, via Gioacchino D’Anna e via Adriana, che resteranno chiuse al traffico per diverse ore (dalle 12 alle 15) per consentirne la messa in sicurezza. - spiega il sindaco Cosimo Ferraioli- Invito i ragazzi e le famiglie dei più piccoli ad approfittarne per partecipare all’evento e incitare la carovana rosa".

Intanto, l'amministrazione provinciale di Salerno fa sapere che è stata riaperta la strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi, chiusa dal 2012 a causa delle frequenti frane. "Dopo i lavori di messa in sicurezza ad opera della Comunità Montana dei Monti Lattari, ed il rilascio del certificato di collaudo, la strada può finalmente riaprire al traffico veicolare e pedonale - ha detto il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier - Un provvedimento che, oltre a costituire un fondamentale intervento per la viabilità locale, ha anche scongiurato il pericolo che il Giro d'Italia, atteso per l'11 maggio, fosse costretto a cambiare percorso, deviando dall'atteso attraversamento della nostra città da parte della carovana rosa". La Provincia di Salerno, dunque, ha reso il tratto nuovamente percorribile dal chilometro 3 al 7 a Ravello, consentendo il passaggio della sesta tappa del Giro d’Italia.