Sorpreso a guidare un mezzo pesante con la patente revocata: denunciato salernitano

Il 19 settembre scorso la Polizia Stradale di Grottaminarda, lungo l’Autostrada A16, nei pressi dell'Area di Servizio "Calaggio Nord", ha fermato un veicolo pesante.

Il posto di blocco

Nel corso dei controlli il conducente ha esibito, tra i documenti richiesti, la patente di guida in corso di validità ed idonea alla conduzione di quel complesso veicolare. Gli operatori tuttavia, insospettiti da alcuni dettagli, hanno effettuato delle verifiche più approfondite e grazie anche alle banche dati hanno accertato che, in realtà, il numero del documento esibito era riconducibile ad un’altra patente, relativa al fratello del conducente. In pratica il guidatore, B.M, 47 anni, originario della provincia di Salerno, circolava con patente apparentemente genuina ma in realtà contraffatta, i cui estremi erano quelli della licenza di guida del proprio fratello, B.G., di 48 anni; tutto ciò in quanto il conducente del camion era si titolare di patente di guida, ma quest’ultima gli era stata revocata dal 2014. L’uomo è stato quindi denunciato per uso di documento falso e dichiarazioni mendaci rese a Pubblico Ufficiale, oltre ad essere sanzionato per tutte le violazioni al Codice della Strada commesse; il documento contraffatto è stato sottoposto a sequestro per le necessarie verifiche del caso.