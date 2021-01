Guasto alla condotta, sospensione idrica ad horas a Fisciano e Scafati

Disagi, questa mattina, in due comuni della provincia di Salerno per un guasto improvviso. Sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a Fisciano, precisamente in Via Mariscoli, Via Giovanni Paolo II, Località Mesanole, Via Selve, Via Macchione, Via Cacioppoli ed in tutte le traverse della zona. Si tornerà alla normalità a partire dalle 13.30 odierne.

L’altro comune

Stessa situazione a Scafati, precisamente in Via Antonio Ferrara, Via Passanti, Via Nazionale, Via Della Resistenza, Via Giorgio La Pira ed in tutte le traverse della zona. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14 di oggi.

L’avviso della Gori

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.