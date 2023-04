Importazione illegale di legname: 25 multe nel salernitano

Attività dei militari del Nucleo Carabinieri Cites di Salerno ha condotto nelle province di Avellino e Salerno per reprimere il fenomeno dell’Illegal logging e prevenire l’introduzione nel mercato comune dell’Unione Europea di legname e derivati dal legno proveniente da fonti illegali.

L'attività

L'operazione dura da ben cinque mesi ed ha consentito di sottoporre a controllo 19 tra operatori e commercianti, numerosi eseguiti in sinergia e su impulso dell’Ufficio delle Dogane di Salerno all’interno del Porto di Salerno ed effettuati nel momento stesso della immissione in libera pratica del legname, stipato nei container provenienti da varie parti del mondo. A seguito delle verifiche sono state emessi 25 verbali a fronte di altrettante irregolarità che hanno interessato l’importazione di 1.826.300 chili di prodotto per un importo complessivo stimato delle sanzioni di circa 115mila euro.