Incendio in un allevamento a Nocera: 13 cagnolini carbonizzati, si indaga

Dramma a Nocera Inferiore, ieri: per cause da verificare, è scoppiato un incendio in un allevamento di Amstaff. Purtroppo, 13 cani, di cui 9 cuccioli, sono morti carbonizzati. Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo, nonchè l'Asl, la Polizia Municipale e i carabinieri, per i rilievi.

Le indagini

Sequestrate, intanto, le carcasse degli animali divorati dalle fiamme, per procedere con gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incendio. Si indaga.