Fiamme a Cava: due auto avvolte dalle fiamme, coinvolti anche i locali vicini

In fiamme, stamattina, due auto parcheggiate all’altezza del civico 64 di via Pellegrino, a Cava dei Tirreni. La sala operativa del Comando provinciale Vigili Fuoco di Salerno ha inviato la squadra del distaccamento città con due automezzi.

L'intervento

All'arrivo sul posto, il personale intervenuto ha constatato come l’incendio si fosse propagato ai locali siti al piano terra, in prossimità delle stesse vetture. Dopo le operazioni di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza provvisoria del sito.