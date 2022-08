Festa a Maiori, a fuoco la chiatta durante lo spettacolo pirotecnico

Paura, ieri notte, in Costiera Amalfitana, dove un incendio si è sviluppato a bordo di una chiatta durante lo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare, nello specchio d'acqua davanti a Maiori. Qualcosa non è andato per il verso giusto per la ditta Cav. Gerardo Scudo e Carmine Ruocco di Gragnano, incaricata dei fuochi da mare per Ferragosto, e sin dai primi colpi, dopo le 23.05, le fiamme hanno accompagnato l'esecuzione sincronizzata che ha visto l'inversione delle sequenze.

I soccorsi

A bordo non vi erano persone, dal momento che i comandi vengono azionati a distanza. Le fiamme man mano si sono estese all'intera piattaforma all'ancora a circa 500 metri dalla costa. Ad alimentare il rogo, il vento teso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori a bordo di un'imbarcazione messa a disposizione dal comitato per i festeggiamenti, e, con una motopompa, sono riusciti ad avere ragione delle fiamme intorno a mezzanotte. L'accesso al pontone in ferro, divenuto incandescente, è stato rimandato a stamane per procedere a operazioni di bonifica, anche perché potrebbero esserci mortai rimasti inesplosi, sia per i rilievi che possano appurare le cause del rogo.