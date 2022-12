Incendio in pizzeria a Salerno, lo sfogo del titolare: "Atto vile e senza logica"

“Un gesto del genere non me lo sarei mai aspettato, anni di sacrificio e duro lavoro messi a dura prova da un’azione vile e senza logica”. E’ l’amaro sfogo, pubblicato sui social, dal titolare della pizzeria del Rione Petrosino che, l’altra notte, è stata coinvolta in un incendio. I carabinieri stanno continuando a svolgere le indagini e non escludono la pista dolosa anche se, al momento, non vi sarebbero prove in merito.

Il post su Fb

Tanta è l’amarezza del titolare della pizzeria, che su Facebook, pubblica anche un video dei danni interni al locale: “Tutte le persone che mi conoscono sanno con quale impegno ogni mattina vado a lavoro e cerco di andare avanti con dignità ed impegno, per salvaguardare la mia famiglia e quelle dei dipendenti. Non sarà facile ripartire con lo stesso spirito di prima, ma nel frattempo mi rincuora il sostegno delle persone che in queste ore mi sono vicine”.