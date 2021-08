Incidente in mare: ferito un turista tedesco, si indaga

Brutto incidente in Costiera Amalfitana: un'imbarcazione ha travolto un giovane turista di nazionalità tedesca, poco prima delle 20, a pochi metri dalla costa di Vettica di Amalfi, in corrispondenza della spiaggetta di Duoglio.

Come riporta Il Vescovado, il malcapitato si trovava a bordo della barca presa a noleggio e, per cause in via di accertamento, sarebbe finito in mare toccando l'elica. Il giovane si è ferito ad a una gamba e alle mani: soccorso dallo stesso skipper, è stato traspordato al porto di Amalfi. Lì, ad attenderlo, una ambulanza del 118 per il trasferimento a Castiglione. Indagini in cors, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.