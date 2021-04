Incidente sull'A2, furgone si ribalta: ferito il conducente

Paura, oggi pomeriggio, nel tratto tra i comuni di Padula e Sala Consilina (in direzione nord). Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale

Paura, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un furgone si è improvvisamente ribalta sulla carreggiata per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Padula e Sala Consilina (direzione nord).

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prontamente tratto in salvo il conducente, il quale ha riportato lievi ferite. A gestire la circolazione veicolare, che ha subito qualche rallentamento, la Polstrada di Sala Consilina.