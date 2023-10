Incidente tra un corriere e un furgone sull'A2: un ferito

Dramma sfiorato, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove il furgone di un corriere espresso si è schiantato contro un Daily Iveco che era fermo sulla carreggiata per alcuni lavori di manutenzione. Nel violento impatto, avvenuto tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina, è rimasto ferito il conducente del furgone, fortunatamente non in modo grave. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada e i tecnici dell’Anas per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.