Auto si schianta lungo l'A2 del Mediterraneo: genitori e figlio in ospedale

Paura, alle prime luci dell’alba, sull’A2 del Mediterraneo, dove un’automobile (Bmw), su cui viaggiava una coppia con un bambino, si è improvvisamente schiantata per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Polla, in direzione sud.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la famiglia, originaria della Calabria, all’ospedale “Luigi Curto”. Per fortuna, nessuno di loro è rimasto ferito in modo grave. Su quanto accaduto sono in corso i rilievi e gli accertamenti della Polstrada e dell’Anas.