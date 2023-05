Incidente tra due auto sull'A2 del Mediterraneo, una si ribalta: ferito il conducente

Ancora un incidente sull’A2 del Mediterraneo, in direzione nord a Salerno, dove due auto (una Seat ed una Smart) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. La Seat, a seguito del violento impatto, si è ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Nel violento impatto il conducente della Seat è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.