87enne imbocca il raccordo contromano e si scontra con un'auto: tre feriti

Imbocca il raccordo autostradale contromano e si scontra con un'auto. È successo a Fisciano nel pomeriggio di oggi.

La dinamica

Protagonista un 87enne, che ha imboccato il raccordo Salerno-Avellino a Montoro, ma nel senso opposto. Nei pressi di Fisciano si è scontrato con una vettura che procedeva in direzione Avellino. All'interno dell'auto due uomini, feriti a seguito dell'impatto così come l'anziano. Sul posto gli operatori del soccorso della Solidarietà di Fisciano, che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale. Fortunatamente nessuno dei tre versa in condizioni gravi.