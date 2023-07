Incidente sulla Strada Statale 18 nei pressi dei Capaccio Paestum. Come riportato da StileTv, sono tre i veicoli coinvolti nel sinistro. Ad intervenire sul posto il 118. Tre in tutto i feriti, per fortuna nessuno in maniera grave. Sul luogo dell'accaduto i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso.