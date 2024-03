Incidente sull'A2, all'altezza di Pontecagnano: due donne ferite

Incidente stradale, ieri sera, poco dopo le 20: sulla A2 direzione sud, tra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, dai primi rilievi, sembra che un mezzo pesante abbia tamponato e poi trascinato per un centinaio di metri un'auto, per poi proseguire senza fermarsi.

Sul posto, i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Salerno per trarre in salvo le due donne rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo prive di sensi, probabilmente per il contraccolpo, e affidarle alle cure del 118.