Due incidenti tra Agropoli e Sala Consilina: i feriti trasportati in ospedale

Altri due incidenti si sono verificati, nel tardo pomeriggio di oggi, nella zona sud della provincia. Il primo è avvenuto a Sala Consilina, dove una moto e un’auto si sono scontrate in via Mura Rosse: l’uomo che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto e per questo, successivamente, è stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.

Il secondo incidente

Un secondo sinistro, sempre tra auto e scooter, è avvenuto in via Gregorio ad Agropoli. Nel violento impatto è rimasto ferito un ragazzo del posto, che è stato condotto in ospedale perché presentava una ferita ad una gamba. Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.