Un 30enne di Eboli è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essersi ribaltato con la sua auto in via De Gasperi ad Agropoli, in pieno centro cittadino. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte.

L'intervento

Il trentenne è uscito illeso dall'incidente, a seguito del quale sono risultate danneggiate anche due auto parcheggiate. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. Il giovane è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.