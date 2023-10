Incidente con la moto in Emilia Romagna: muore un 53enne salernitano

Tragedia, ieri alle 20, sulla Statale 16 Adriatica, poco prima di Argenta (Ferrara), dove ha perso la vita uomo di 53 anni, Davide Alfano. L'uomo, originario di Salerno, si trovava sulla sua moto, una Harley-Davidson, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare violentemente fuori strada nei pressi della rotatoria che precede il centro urbano di Argenta.

I soccorsi

Alcuni automobilisti che stavano transitando nella stessa zona e direzione - da Ferrara verso Argenta - si sono in pochi istanti resi conto di quanto accaduto e hanno immediatamente avvisato i soccorsi i quali, purtroppo, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale di Ferrara.