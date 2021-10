Auto in fiamme sull'A2 del Mediterraneo: traffico in tilt

Auto in fiamme sull'A2 del Mediterraneo e traffico in tilt. E' accaduto tra Sicignano degli Alburni e Postiglione, in direzione Salerno.

I dettagli

L'auto è andata in fiamme sotto la galleria. L’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale e ha evitato che le fiamme si estendessero ad altri vecioli. Rallentamenti e disagi. Si indaga sulle cause dell'incendio.