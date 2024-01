Incidente mortale nell'Avellinese: addio a Maria Carmela, originaria dell'Agro

Era originaria del salernitano Maria Carmela Capaldo, la 62enne vittima dell'incidente stradale registrato ieri, sulla Statale 7 bis, alle porte di Avellino. La donna, originaria di Nocera Inferiore e residente a Pagani, è morta dopo aver perso il controllo della sua auto, nel tratto che costeggia lo stabilimento della Fca, ed essersi schiantata contro il muro di contenimento della carreggiata.

Sul posto, oltre ai sanitari che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco per le indagini del caso. Dolore.