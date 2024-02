Brutto incidente, ieri, lungo la Strada Statale 517 Bussentina, a Sanza. Due auto, per cause da accertare, si sono improvvisamente scontrate. Due i feriti, secondo quanto riporta Ondanews: i malcapitati sono stati trasportati presso l’ospedale “Curto” di Polla per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri, giunti sul posto per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.