Tensione, nel tardo pomeriggio, a Marina di Camerota, dove due donne intente a far trekking sono state travolte da un’auto, in località Monte di Luna. Il conducente della vettura ha allertato il 118: i sanitari hanno condotto le due malcapitate in ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per stabilire le esatte cause del sinistro.