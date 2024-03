Incidente sull'A2, all'altezza di Campagna: ferita una donna

Brutto incidente, in direzione Sud, all'altezza di Campagna: una donna al volante di un'auto, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida, schiantandosi contro il guardrail.

Pare che a causare il sinistro sia stata la presenza di uno pneumatico sulla corsia di sorpasso: la malcapitata è stata condotta presso l'ospedale di Polla, per le cure del caso. Indagini in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.