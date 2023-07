Incidente a Casal Velino: scontro tra auto e moto, 2 centauri in ospedale

Brutto incidente ieri pomeriggio, a Casal Velino. Nei pressi di un distributore di carburante, sulla Sr267, come riporta Infocilento, un'auto ed una moto si sono scontrate per cause da accertare. I due centauri sono stati sbalzati dal sellino, finendo a terra: a soccorrerli, i sanitari del 118 che li hanno condotti presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

Indagano, dunque, i carabinieri per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.