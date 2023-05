Incidente a Casal Velino: auto "impazzita" finisce nell'area pedonale, nessun ferito

Brutto incidente, nella notte trascorsa, a Marina di Casal Velino: per cause da accertare, un'auto è sbandata finendo sull'area pedonale.

La vettura è impattata contro un arredo stradale, e, secondo quanto riportato da Infocilento, avrebbe ceduto per l'impatto la canalina di scolo di un palazzo. L'uomo alla guida è rimasto illeso e, fortunatamente, non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine, giunte sul posto per i rilievi.