Incidente a Castellabate, tra auto e moto: centauro in ospedale

Incidente a Castellabate, in località Cenito, nel primo pomeriggio di oggi: per cause da accertare, un'auto ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro, soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso, nonchè la donna che era bordo dell'auto guidata dal conducente, rimasta lievemente ferita.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro.