Incidente stradale tra Cava e Vietri: morto un 66enne paganese

Dolore per la scomparsa di un uomo originario di Pagani ma residente a Cava de’ Tirreni: Alfonso Toscano, di 66 anni. L’uomo, nei giorni scorsi, era rimasto coinvolto insieme alla moglie in un incidente stradale verificatosi tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi sui social da parte di amici e conoscenti. Salvatore scrive: “Quando ci lascia un amico, spesso il dolore è pari a quello di un familiare. Un amico, soprattutto se accanto a noi da molti anni, diventa come un fratello, una sorella, è colui che chiamiamo nei momenti di difficoltà ma anche di gioia, di felicità”. Raffaella: “Ciao caro Alfonso non ci posso credere e pensare che non ci sei più. Però so che ora sei in cielo nella gloria di Dio tra gli angeli e i santi. Un abbraccio forte fin lassù”. Riccardo: “Carissimo Alfonso non ti dimenticherò mai. Che bravissima persona sei stato, sempre disponibile e affettuoso. Vicino agli ammalati come una persona di famiglia. Mi mancherai. Riposa in pace”.