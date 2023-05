Investito da un'auto mentre torna a casa: grave ciclista a Montecorvino Pugliano

Paura, oggi pomeriggio, a Montecorvino Pugliano, dove un uomo, mentre stava rientrando a casa in sella ad una bicicletta, è stato travolto improvvisamente da un’automobile in via Monte Bianco.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto d’urgenza il ciclista al “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è arrivato in codice rosso. Non si conoscono ancora le sue reali condizioni di salute. Su quanto accaduto, intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri.