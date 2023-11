Incidente tra due auto in Corso Garibaldi: conducenti in ospedale

Paura, la scorsa notte, in pieno centro a Salerno, dove due auto si sono scontrate lungo Corso Garibaldi, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Diaz. L’impatto tra le vetture è stato violento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti, i quali sono stati trasportati al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, anche se, fortunatamente, non sono rimasti feriti in modo grave. Intervenuti anche gli uomini di Strade Sicure che hanno rimosso le vetture e messo in sicurezza la strada.