Incidente tra Campagna ed Eboli, auto si schianta contro albero: tre giovani feriti

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Non è escluso che il conducente possa essere stato vittima di un colpo di sonno

Paura, oggi, tra Eboli e Campagna, dove un’automobile si è schiantata contro un albero. A bordo vi erano tre giovani che sono stato condotti in ospedale dai sanitari del 118. Uno, in particolare, è stato ricoverato ed è in prognosi riservata.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Non è escluso che il conducente possa essere stato vittima di un colpo di sonno.