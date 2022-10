Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, all'altezza di Fisciano: ferita una donna

Brutto incidente, ieri, lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza dello svincolo di Fisciano. Per cause da accertare, infatti, una vettura è finita fuori strada: ferita una donna, come riporta Zerottonove.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto la malcapitata al Ruggi e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Si indaga.