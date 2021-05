Incidente tra auto e pullman a Sarno: due feriti

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, a Sarno, dove un autobus di linea e un’automobile (Fiat Panda) si sono scontrate in località Fraina, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto davanti agli occhi di automobilisti e passanti, sono rimaste ferite le due persone che erano a bordo della vettura. Illesi, invece, l’autista e i passeggeri del pullman. Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine e il carroattrezzi per la rimozione dell’auto.

Le foto sono di Antonio Orza (portavoce sindaco Canfora)