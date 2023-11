Incidente a Capaccio, auto sbanda e si ribalta: il conducente si dà alla fuga

Paura, oggi, a Capaccio Paestum, dove un’auto (Peugeot 206), dopo essersi scontrato con un muro di recinzione si è improvvisamente ribaltata in via Francesco Gregorio, in località Laura.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, che al loro arrivo non hanno trovato il conducente della vettura che si è dato alla fuga. La vettura, al termine degli accertamenti, è risultata rubata da un’officina di Tito (Potenza). Le indagini sono tuttora in corso.