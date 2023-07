È di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto a Capaccio Paestum nella serata di ieri. Per ragioni ancora in corso di accertamento, un 27enne di Agropoli è finito fuori strada con la sua auto, ribaltandosi a bordo carreggiata.

L'incidente

Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.