Salerno, incidente sul lungomare Marconi: tre auto coinvolte

Un tamponamento a catena tra tre veicoli si è verificato oggi nel primo pomeriggio su via Lungomare Marconi a Salerno. Lo riporta La Città. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause dello scontro sono attualmente in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori di “Strade Sicure” sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Sono in corso le indagini per determinare la dinamica esatta dell'incidente.