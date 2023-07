Incidente a piazza della Concordia: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un paletto di ferro

Attimi di paura questa mattina in piazza della Concordia a Salerno. Un'auto per ragioni ancora in corso di accertamento si è schiantata contro uno dei paletti in ferro che delimita il marciapiede abbattendolo.

L'incidente

Sembra che il conducente, uscito illeso dal sinistro, abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto gli uomini di "Strade sicure", che hanno effettuato i rilievi del caso e messo in sicurezza la zona interessata.