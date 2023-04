Incidente in via Fra Generoso: cinque feriti

È di cinque feriti il bilancio dello scontro fra due auto in via fra' Generoso a Salerno, arteria che collega i caselli autostradali con il viadotto Gatto. Secondo quanto riportato da Rta Live un veicolo con all'interno quattro persone si è scontrato con un altro veicolo proveniente dal senso opposto al cui interno vi era una sola persona.

L'intervento

Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per aprire una delle vetture. Sul luogo dell'accaduto anche gli operatori del soccorso. Stando ai primi rilievi, sembra che una delle due auto abbia perso il controllo per via dell'asfalto bagnato.